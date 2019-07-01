Доработать функционал скидок и акций на webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки117 просмотров

Добрый день! Оцените, пожалуйста, стоимость и сроки доработок https://docs.google.com/document/d/1FdFZsM00FAdv38KLSrGryrOK5Ek94EXK-4mHe_mFt1w/edit?usp=sharing

Webasyst
6 лет назад
SergeyPorotnikov
Сергей 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров