SergeyPorotnikov

Добрый день! Необходима помощь системного администратора. На сайте [url=https://play-name.com/]https://play-name.com/[/url] на некоторых страницах происходит "зависание" на несколько минут [url=https://docs.google.com/document/d/1VP39vUTPknmZtUn2cSN-RquejqMyIjQvfHWOy0IsGxw/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1VP39vUTPknmZtUn2cSN-RquejqMyIjQvfHWOy0IsGxw/edit?usp=sharing [/url] Нужно протестить сайт при полной нагрузке, чтобы узнать, что можно оптимизировать, чтобы сайт не "зависал". И внести эти доработки (если будет нужна ...
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей. Я занимаюсь разработкой и доработкой сайтов под ключ с 2008 года.
В работу входит:
- прототипирование
- дизайн
- верстка
- программирование
Опыт разработки от лендингов до больших проектов.
Создаю индивидуальный и современный UX/UI дизайн, анимацию (по Вашему желанию) и нужный функционал. Вхожу в эксперты Tilda https://experts.tilda.cc/sergey_34853
Примеры нескольких работ:
https://www.chaoscreative.online/
https://mrfundament.ru/svajno-rostverkovyj-fundament
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо подключить кассу яндекса на сайт [url=https://play-name.com/]https://play-name.com/[/url] (в личном кабинете). Сейчас яндекс касса установлена на странице [url=https://play-name.com/cabinet/proverka-nazvaniya]https://play-name.com/cabinet/proverka-nazvaniya[/url] по клику на кнопку [url=http://prntscr.com/oid0de]http://prntscr.com/oid0de[/url] А помимо данной страницы нам нужно установить кассу на странице [url=https://play-name.com/cabinet/tarifyi]https://play-name.com/cabinet/tarifyi[/url] на все 3 кнопки [url=http://prntscr.com/oid1hm]http://prntscr.com/oid1hm[/url] Сейчас на странице "тарифы" установлена касса cloudpayments, ее ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
На странице http://www.oxygonpharma.ru/landing.html#composition у нас карта сделана на конструкторе яндекса. Нужно скрыть часть номера https://prnt.sc/o6g5jq чтобы пользователь кликал на "показать" а нам приходила статистика, на какой номер он нажал (типа цели в яндекс, но они позволяют ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Оцените, пожалуйста, стоимость и сроки доработок https://docs.google.com/document/d/1FdFZsM00FAdv38KLSrGryrOK5Ek94EXK-4mHe_mFt1w/edit?usp=sharingВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта (только десктоп) ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1DY5UQbfm6HQYN2EKFvBCDDPl9BZlFYsyU0akU4GBRLs/edit?usp=sharing Пожалуйста, оцените задачу по стоимости и срокам.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть правки в верстке, которые нужно реализовать на тестовом сайте Задачи - https://docs.google.com/document/d/1BqDXsOLtTmBMFpzkCkT6VM4HdyJrjLgqOoMqW3TbxNA/edit?usp=sharing Напишите, пожалуйста, время и сроки.HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нам необходимо сделать новый сайт (ребрендинг). Нужен сайт под ключ (новый дизайн, верстка, программирование). Старый сайт [url=http://www.small-greece.ru/]http://www.small-greece.ru/[/url] Желательно заключение договора.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый добрый! Нужно сделать верстку годового отчета из pdf. Сколько будет стоить верстка одного листа и по времени? Пришлите, пожалуйста, примеры подобных работ.Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо создать генератор купонов для сайта. Мы будем сами раздавать купоны. Можно создать внутри админки или вынести данный функционал на отдельную страницу, которая доступна только админу в ЛК Примерная схема http://prntscr.com/n1gw92 Укажите, пожалуйста, примерные сроки выполнения и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Необходимо доработать интерфейс уже имеющейся базы расписания игр по футболу и создать новую базу для игроков, которые регистрируются. Сайт написан на MODX. Опыт установки Яндекс Кассы будет плюсом! Укажите, пожалуйста, стоимость часа работ.Базы данных1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! На сайте необходимо сегодня внести несколько правок. Главная задача, это разделить страницу регистрации на 2 отдельные страницы (первая страница заявка, вторая страница "спасибо за регистрацию") с разными url. Сейчас все действия выполняются на одном url. Написан ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад