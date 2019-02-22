SergeyPorotnikov

Добрый день! Необходима помощь системного администратора. На сайте [url=https://play-name.com/]https://play-name.com/[/url] на некоторых страницах происходит "зависание" на несколько минут [url=https://docs.google.com/document/d/1VP39vUTPknmZtUn2cSN-RquejqMyIjQvfHWOy0IsGxw/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1VP39vUTPknmZtUn2cSN-RquejqMyIjQvfHWOy0IsGxw/edit?usp=sharing [/url] Нужно протестить сайт при полной нагрузке, чтобы узнать, что можно оптимизировать, чтобы сайт не "зависал". И внести эти доработки (если будет нужна ...