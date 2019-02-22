SergeyPorotnikov

Сергей SergeyPorotnikov

 
32 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Ваш проект в надежных руках!

Здравствуйте.

Меня зовут Сергей. Я занимаюсь разработкой и доработкой сайтов под ключ с 2008 года.

В работу входит:

- прототипирование

- дизайн

- верстка

- программирование

Опыт разработки от лендингов до больших проектов.

Создаю индивидуальный и современный UX/UI дизайн, анимацию (по Вашему желанию) и нужный функционал. Вхожу в эксперты Tilda https://experts.tilda.cc/sergey_34853

Примеры нескольких работ:

http://terrabot.lv/

https://www.chaoscreative.online/

https://jpan.moscow/

https://mrfundament.ru/svajno-rostverkovyj-fundament

http://denli.com.ua/

http://volki.ru/

https://cyberiumacademy.com/

https://kamazleasing.ru/

https://vidnoe918.ru/

Tilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Оптимизировать работу сайта

    Добрый день! Необходима помощь системного администратора. На сайте [url=https://play-name.com/]https://play-name.com/[/url] на некоторых страницах происходит "зависание" на несколько минут [url=https://docs.google.com/document/d/1VP39vUTPknmZtUn2cSN-RquejqMyIjQvfHWOy0IsGxw/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1VP39vUTPknmZtUn2cSN-RquejqMyIjQvfHWOy0IsGxw/edit?usp=sharing [/url] Нужно протестить сайт при полной нагрузке, чтобы узнать, что можно оптимизировать, чтобы сайт не "зависал". И внести эти доработки (если будет нужна ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Подключить яндекс кассу на сайт

    Необходимо подключить кассу яндекса на сайт [url=https://play-name.com/]https://play-name.com/[/url] (в личном кабинете). Сейчас яндекс касса установлена на странице [url=https://play-name.com/cabinet/proverka-nazvaniya]https://play-name.com/cabinet/proverka-nazvaniya[/url] по клику на кнопку [url=http://prntscr.com/oid0de]http://prntscr.com/oid0de[/url] А помимо данной страницы нам нужно установить кассу на странице [url=https://play-name.com/cabinet/tarifyi]https://play-name.com/cabinet/tarifyi[/url] на все 3 кнопки [url=http://prntscr.com/oid1hm]http://prntscr.com/oid1hm[/url] Сейчас на странице "тарифы" установлена касса cloudpayments, ее ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Поставить "цели" на номера телефонов

    На странице http://www.oxygonpharma.ru/landing.html#composition у нас карта сделана на конструкторе яндекса.  Нужно скрыть часть номера https://prnt.sc/o6g5jq чтобы пользователь кликал на "показать" а нам приходила статистика, на какой номер он нажал (типа цели в яндекс, но они позволяют ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    Добрый день! Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта (только десктоп) ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1DY5UQbfm6HQYN2EKFvBCDDPl9BZlFYsyU0akU4GBRLs/edit?usp=sharing Пожалуйста, оцените задачу по стоимости и срокам.

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ребрендинг сайта

    Добрый день! Нам необходимо сделать новый сайт (ребрендинг). Нужен сайт под ключ (новый дизайн, верстка, программирование). Старый сайт [url=http://www.small-greece.ru/]http://www.small-greece.ru/[/url]  Желательно заключение договора.

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка годового отчета

    Добрый добрый! Нужно сделать верстку годового отчета из pdf.  Сколько будет стоить верстка одного листа и по времени? Пришлите, пожалуйста, примеры подобных работ.

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программист ModX для добавления компонента купонов (не minishop2)

    Добрый день!   Необходимо создать генератор купонов для сайта. Мы будем сами раздавать купоны.   Можно создать внутри админки или вынести данный функционал на отдельную страницу, которая доступна только админу в ЛК  Примерная схема http://prntscr.com/n1gw92   Укажите, пожалуйста, примерные сроки выполнения и ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать БД по играм и создать БД зарегистрированых клиентам

    Здравствуйте!  Необходимо доработать интерфейс уже имеющейся базы расписания игр по футболу и создать новую базу для игроков, которые регистрируются.   Сайт написан на MODX.  Опыт установки Яндекс Кассы будет плюсом!  Укажите, пожалуйста, стоимость часа работ.

    MODX
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработки на сайте. Написан на MODX

    Добрый день!  На сайте необходимо сегодня внести несколько правок.  Главная задача, это разделить страницу регистрации на 2 отдельные страницы (первая страница заявка, вторая страница "спасибо за регистрацию") с разными url. Сейчас все действия выполняются на одном url.  Написан ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
sharitonof
Сергей 
32 годаТаиланд
5 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$50
10 баллов
4 года назад
Подключить яндекс кассу на сайт
Благодарю за интересную задачу!
Отлично выполненная работа! Все сделано быстро и на высшем уровне. Рекомендую!
Ответный отзыв
vovasl
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$96
10 баллов
5 лет назад
Доработать БД по играм и создать БД зарегистрированых клиентам
Заказчик на связи и своевременная оплата. Буду рад сотрудничать снова! Рекомендую!
Отличный и добросовестный исполнитель. Всегда на связи, очень выручил по проекту. Огромное, человеческое спасибо, Владимир!
Ответный отзыв