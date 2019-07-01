Simfony 4 доработка класса для работы Mysql

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки176 просмотров

1. Адаптировать для работы в Simfony 4 и по возможности оптимизировать Mysql-класс.

2. Добавить обработку ошибок.

Оплата WMR по факту.

MySQL
6 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров