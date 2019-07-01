Настройка WP-recall на сайте Wordpress

Тех. Задание:

1. Настроить два личных кабинета, так что быЗаказчик и Исполнитель имели доступ к странице где будут выкладываться все

заказы. Общий доступ для посетителей сайта - закрыт, открыт только для

зарегистрированных пользователей;

2. Заполнить в соответствии со схемой №1 - блоки вличных кабинетах, формы заказа (для Заказчиков), описание заказа (для

Исполнителей);

3. Подключить платежные системы к личным кабинетам

4. Все операции проводить через модератора.

5. Подключить снятие процента (10%) на счетмодератора при переводе денег для заказа

Установлено:

1. WP-Recall

2. Дополнения к WP-Recall:

а) Shop Service

б) MultiPayeers

в) Money Wallet Wp-Recall (Продвинутый кошелек)

г) LastPage (Последняя страница)

д) User balance (Личный счет)

е) Profile (Профиль пользователя)

ж) Commerce (Магазин)

Что уже настроено:

1. Регистрация в качестве Заказчика и Исполнителя.

2. Личный кабинет, настроен частично.