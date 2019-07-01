Нужно переписать скрипт авторизации под IPB 4.4.4 Есть старый скрипт работающий на ранних версиях ~ 4.0.x Скрипт прикладываю в файлах. Суть такая – нужно чтобы скрипт проверял логин пароль ...
Настройка WP-recall на сайте Wordpress
Тех. Задание:
1. Настроить два личных кабинета, так что быЗаказчик и Исполнитель имели доступ к странице где будут выкладываться все
заказы. Общий доступ для посетителей сайта - закрыт, открыт только для
зарегистрированных пользователей;
2. Заполнить в соответствии со схемой №1 - блоки вличных кабинетах, формы заказа (для Заказчиков), описание заказа (для
Исполнителей);
3. Подключить платежные системы к личным кабинетам
4. Все операции проводить через модератора.
5. Подключить снятие процента (10%) на счетмодератора при переводе денег для заказа
Установлено:
1. WP-Recall
2. Дополнения к WP-Recall:
а) Shop Service
б) MultiPayeers
в) Money Wallet Wp-Recall (Продвинутый кошелек)
г) LastPage (Последняя страница)
д) User balance (Личный счет)
е) Profile (Профиль пользователя)
ж) Commerce (Магазин)
Что уже настроено:
1. Регистрация в качестве Заказчика и Исполнителя.
2. Личный кабинет, настроен частично.
Заявки фрилансеров
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