Настройка WP-recall на сайте Wordpress

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Закрыт3 заявки175 просмотров

Тех. Задание:

1.      Настроить два личных кабинета, так что быЗаказчик и Исполнитель имели доступ к странице где будут выкладываться все

заказы. Общий доступ для посетителей сайта - закрыт, открыт только для

зарегистрированных пользователей;

2.      Заполнить в соответствии со схемой №1 - блоки вличных кабинетах, формы заказа (для Заказчиков), описание заказа (для

Исполнителей);

3.      Подключить платежные системы к личным кабинетам

4.      Все операции проводить через модератора.

5.      Подключить снятие процента (10%) на счетмодератора при переводе денег для заказа

Установлено:

1.      WP-Recall

2.      Дополнения к WP-Recall:

а) Shop Service

б) MultiPayeers

в) Money Wallet Wp-Recall (Продвинутый кошелек)

г) LastPage (Последняя страница)

д) User balance (Личный счет)

е) Profile (Профиль пользователя)

ж) Commerce (Магазин)

Что уже настроено:

1.      Регистрация в качестве Заказчика и Исполнителя.

2.      Личный кабинет, настроен частично.

WordPress
6 лет назад
smol-kin
Евгений 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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