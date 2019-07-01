Здравствуйте, нужен человек, который сможет сделать ботов для сайта 18+ Нужно обойти защиту от ботов, найти алгоритм, условия, чтобы пользователей не считало как "ботов" и модель поднимало в общем списке моделей. ...
Переписать скрипт авторизации под IPB 4.4.4 (PHP) работы <50 строк
Нужно переписать скрипт авторизации под IPB 4.4.4
Есть старый скрипт работающий на ранних версиях ~ 4.0.x
Скрипт прикладываю в файлах.
Суть такая – нужно чтобы скрипт проверял логин пароль
http://sitet.ru/ipb4.php?login=%login%&password=%password%
и при совпадении давал респонс
"OK:(?.+)"
так же как в старом скрипте
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $70
Есть действительно интересный проект под реализацию) если вы умеете делать лендинги, сайты, приложения. ну или только учитесь это делать, мы будем рады с вами поработать) Проект состоит из нескольких частей, это будущая онлайн школа. Будем ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Создать программное обеспечение для автоматической вставки кода на сайтеВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
есть сайт http://euroformen.com.ua на сайте есть товар какой идет в подарок при заказе необходимо изменить подарокВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $25
Нужно создать интеграцию методом s2s (postback) между трекером и cpa сетью.CPA предоставили инструкцию. Инструкция для подключения ГеткурсаНастройка в геткурсе при подтверждении подпискиЗарегистрируйте в гет-курсе нового партнера AD-X с емайлом [email protected], получите ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Оцените, пожалуйста, стоимость и сроки доработок https://docs.google.com/document/d/1FdFZsM00FAdv38KLSrGryrOK5Ek94EXK-4mHe_mFt1w/edit?usp=sharingВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте.Нужно перенести таблицы на сайт. Они в формате PDF и в excel, в каком удобней, в таком и можно сделать. Нужно, что бы смотрелось, как таблица. Что сделанно можно посмотреть. Файлы прикрепляю. http://www.uralinvestmetall.ru/assortment/62/ ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Нужно создать интеграцию методом s2s (postback) между трекером и cpa сетью. CPA предоставили инструкцию Пришлю все логи и пароли при необходимости Все лендинги размещены на тильде Интеграция между Тильдой ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Не работает оплата на сайте одностраничный сайт. предпочтение ценеВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
У нас есть платформа по онлайн обучению, разработанная на Codeigniter. Нужно выполнить след. задачу. В разделе "Бюджет" есть логирование всех значимых операций - http://joxi.ru/VrwRjWvC73LwWA. Каждая запись о событии хранится в отдельной таблице ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад