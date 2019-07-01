Переписать скрипт авторизации под IPB 4.4.4 (PHP) работы <50 строк

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Нужно переписать скрипт авторизации под IPB 4.4.4

Есть старый скрипт работающий на ранних версиях ~ 4.0.x

Скрипт прикладываю в файлах.

Суть такая – нужно чтобы скрипт проверял логин пароль

http://sitet.ru/ipb4.php?login=%login%&password=%password%

и при совпадении давал респонс

"OK:(?.+)"

так же как в старом скрипте

PHP
6 лет назад
MiXeR54
Максим 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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