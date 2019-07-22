Добавить фильтр выбора клуба на сайте на вордпресс

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Завершен3 заявки155 просмотров

На сайте https://sport-iv.ru в разделах "Цены" нужно сделать выпадающий список с выбором клуба по данному разделу http://prntscr.com/o9hidv как сделано в разделе "Расписание". https://sport-iv.ru/botanicheskij-sad/raspisanie/  При выборе клуба открывается раздел "Цены" по выбранному клубу. 

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6 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SparkyBooMan
Ибодуллоев 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Отличный исполнитель. Всячески рекомендую к работе
Рекомендую к сотрудничеству, всё на высшем уровне))

Заявки фрилансеров

SparkyBooMan
Ибодуллоев 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад