Web программирование, wordpress, woocommerce

Есть магазин WP+Woocommerce, необходимо:

1. Реализовать интеграцию с фотостоком pixabay / shotterstock, чтобы с сайта была возможность поиска фото по ключевым словам и отображение найденных фото в виде перечня товаров в категории, названием категории будет являться ключевое слово.

Названием товара будет являться ID фотографии со стока.

2. Реализовать возможность добавлять такие товары в Избранное (стандартным функционалом), чтобы сохранялась возможность видеть их при повторном посещении сайта.

3. При нажатии на изображение должна открываться карточка товара woocommerce, где выбранное изображение будет являться фотографией товара.

3. В карточке товара реализовать возможность выделения определенной области изображения(CROP), по заданным пропорциям ширины и высоты, и передачи этих параметров в калькулятор для расчета площади, а так же сохранение откадрированного изображения в корзине для оформления заказа.

4. Реализовать возможность задания на сайте ссылок(пунктов меню), содержащих зашитые ключевые слова(например "природа") после нажатия на которую выполняется сценарий п1.