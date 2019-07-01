Web программирование, wordpress, woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок136 просмотров

Есть магазин WP+Woocommerce, необходимо: 

1. Реализовать интеграцию с фотостоком pixabay / shotterstock, чтобы с сайта была возможность поиска фото по ключевым словам и отображение найденных фото в виде перечня товаров в категории, названием категории будет являться ключевое слово. 

Названием товара будет являться ID фотографии со стока.  

2. Реализовать возможность добавлять такие товары в Избранное (стандартным функционалом), чтобы сохранялась возможность видеть их при повторном посещении сайта.  

3. При нажатии на изображение должна открываться карточка товара woocommerce, где выбранное изображение будет являться фотографией товара. 

3. В карточке товара реализовать возможность выделения определенной области изображения(CROP), по заданным пропорциям ширины и высоты, и передачи этих параметров в калькулятор для расчета площади, а так же  сохранение откадрированного изображения в корзине для оформления заказа.  

4. Реализовать возможность задания на сайте ссылок(пунктов меню), содержащих зашитые ключевые слова(например "природа") после нажатия на которую выполняется сценарий п1. 

WooCommerceWordPress
6 лет назад
tarasykvadim
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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