1. Адаптировать для работы в Simfony 4 и по возможности оптимизировать Mysql-класс. 2. Добавить обработку ошибок. Оплата WMR по факту.
Телеграм бот
Телеграм бот который будет взаимодействовать с базой данных.
Заявки фрилансеров
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