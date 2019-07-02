Подключение поставщиков по API к сайту Joomla 3.8

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок150 просмотров

На сайте имеется примитивный, требующий доработки модуль, отображающий результаты поиска на одном сайте поставщика, данные передаются по API. Требуется доработать данный модуль (в частности, добавить отбор и сортировку) и подключить еще несколько поставщиков также по API.

Joomla
6 лет назад
igorissimus77
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров