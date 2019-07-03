Нужен специалист по Steam API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

Нужно сделать бота на php для обмена инвентаря и решить проблему с банами. 

Если это сложно (с т.з. бана) сделать через API, то сделать через ссылку обмена. 

Будет очень хорошо, если уже есть опыт реализации подобных проектов. 

PHP
6 лет назад
ZBoss
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Widness
24 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)
6 лет назад
$30
4 дня
Escrow
Просто пропал. Никаких результатов не показал, хотя сначала откликался, что-то обещал. Теперь не отвечает.

Заявки фрилансеров

Widness
24 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)
6 лет назад