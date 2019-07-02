Нужно разработать лендинг или страницу уникального торгового предложения (УТП) направленного на выдачу свидетельств, удостоверений людям уже имеющим необходимые знания и опыт по профессии или должности. После проведения онлайн тестирования клиенту по почте приходят ...
Сделать постер для сайта.
Сделать постер для сайта. Постер должен подписывать указанный email на новостную подписку
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