Парсер сайта Росакредитации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок131 просмотр

Требуется спарсить информацию согласно ТЗ в кратчайший срок.

ТЗ прикреплено в приложении.

6 лет назад
ninesixmm
Павел 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров