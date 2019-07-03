Появляются дубли страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки134 просмотра

Есть сайт на MODX Evolution. 

Какое-то время назад стали появляться такие страницы 

prntscr.com/o6ckot 

prntscr.com/o6ckzs 

prntscr.com/o6cllh 

Необходимо исправить – чтобы такие больше не появлялись. 

+ сделать редирект того хлама, который уже появился из-за этого

MODX
6 лет назад
andrey102
Андрей 
44 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров