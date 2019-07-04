Импорт значений из товарного фида

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок221 просмотр

Имеется товарный фид в CSV и XML форматах, который ежедневно приходит от партнерки. В выгрузке около 130к строчек с разными типа наименований. Требуется сделать импорт нужных ячеек и нужных параметров из фида на сайт html и wordpress.

HTMLWordPress
6 лет назад
john29
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров