нужен специалист по работе с phantom.js для разового проекта
Импорт значений из товарного фида
Имеется товарный фид в CSV и XML форматах, который ежедневно приходит от партнерки. В выгрузке около 130к строчек с разными типа наименований. Требуется сделать импорт нужных ячеек и нужных параметров из фида на сайт html и wordpress.
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