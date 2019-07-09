Скорректировать тему Wordpress

При обращении к сайту через протокол https не подгружаются некоторые стили и шрифты.

Судя по всему некоторые ссылки жестко прописаны в базе вместе с протоколом.

Нужно найти все такие ссылки и сделать так чтобы сайт выглядел одинаково не зависимо от протокола.

Сайт https://овсель.рф

Заявки без сроков и цены не рассматриваются