Скорректировать тему Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок173 просмотра

При обращении к сайту через протокол https не подгружаются некоторые стили и шрифты.

Судя по всему некоторые ссылки жестко прописаны в базе вместе с протоколом.

Нужно найти все такие ссылки и сделать так чтобы сайт выглядел одинаково не зависимо от протокола.

Сайт https://овсель.рф

Заявки без сроков и цены не рассматриваются

WordPress
6 лет назад
soft-guru
Кирилл 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$6
1 день
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Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад