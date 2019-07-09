нужен специалист по работе с phantom.js для разового проекта
Скорректировать тему Wordpress
При обращении к сайту через протокол https не подгружаются некоторые стили и шрифты.
Судя по всему некоторые ссылки жестко прописаны в базе вместе с протоколом.
Нужно найти все такие ссылки и сделать так чтобы сайт выглядел одинаково не зависимо от протокола.
Сайт https://овсель.рф
Заявки без сроков и цены не рассматриваются
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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