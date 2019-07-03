Сделать калькулятор для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок156 просмотров

Необходимо сделать простенький калькулятор, который будет считать стоимость бухгалтерского обслуживания. 

Результатом работы – передать код html и css стили к оформлению именно данного калькулятора.

CSSHTMLWordPress
6 лет назад
lazarevoliver
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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