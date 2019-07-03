Сделать калькулятор для Wordpress

Есть сайт php laravel, у пользователей есть кабинет с балансом. Нужно сделать пополнение баланса пользователей через https://www.coinpayments.net/ сейчас есть приём этой валютой, проходит даже письмо об оплате, но в базу в баланс не добавляется сумма ...