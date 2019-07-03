Нужен верстальщик

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Закрыт1 заявка159 просмотров

Здравствуйте. На сайте необходимо выполнить серию правок на сайте с вордпресс (конструктор WoodMart).   

https://cloud.mail.ru/public/3ngD/juLddf2or  прошу писать стоимость и сроки за работу

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6 лет назад
kopenko
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Был
6 лет назад
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