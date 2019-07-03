Сейчас нужно сделать раздел Запчасти эти стр надо натянуть. верстка http://arsenal.denir.ru/service-package.php (http://arsenal.denir.ru/service-package.php) http://arsenal.denir.ru/repair-kit.php (http://arsenal.denir.ru/repair-kit.php) Причем часть блоков уже реализовано на сайте в другом разделе и их- просто оттуда взять. Отсюда ...
Мелкая (очень) доработка сайта на October
CMS October
На сайте выводится такая автособираемая таблица: http://prntscr.com/oa2n4d
Ко всем ценам, вписываемым в админке, автоматически добавляется "от .... руб.". Но такое требуется не везде. К примеру, там, где цена "по согласованию", добавлять "от ... руб." не нужно.
Требуется: добавить условие к выводу "от ... руб.": если значение содержит хотя бы один символ, не являющийся цифрой, то не добавлять "от ... до".
Код таблицы: http://prntscr.com/oa2q3r
Выбранный исполнитель
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