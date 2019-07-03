Мелкая (очень) доработка сайта на October

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Завершен3 заявки162 просмотра

CMS October

На сайте выводится такая автособираемая таблица: http://prntscr.com/oa2n4d

Ко всем ценам, вписываемым в админке, автоматически добавляется "от .... руб.". Но такое требуется не везде. К примеру, там, где цена "по согласованию", добавлять "от ... руб." не нужно.

Требуется: добавить условие к выводу "от ... руб.": если значение содержит хотя бы один символ, не являющийся цифрой, то не добавлять "от ... до".

Код таблицы: http://prntscr.com/oa2q3r

6 лет назад
bim
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

it_queen
Ольга 
34 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Спасибо за быстрое решение вопроса!
Замечательный заказчик. Мгновенная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

it_queen
Ольга 
34 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад