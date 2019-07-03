Мелкая (очень) доработка сайта на October

CMS October

На сайте выводится такая автособираемая таблица: http://prntscr.com/oa2n4d

Ко всем ценам, вписываемым в админке, автоматически добавляется "от .... руб.". Но такое требуется не везде. К примеру, там, где цена "по согласованию", добавлять "от ... руб." не нужно.

Требуется: добавить условие к выводу "от ... руб.": если значение содержит хотя бы один символ, не являющийся цифрой, то не добавлять "от ... до".

Код таблицы: http://prntscr.com/oa2q3r