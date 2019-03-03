bim

Андрей Гаврилов bim

 
33 годаРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Увеличить количество полей в 1С Битрикс

    В базе 1С битрикс хранится перечень автостёкол. Зачастую стекло применимо сразу к нескольким моделям и даже маркам авто. В текущем интерфейсе можно добавить только три марки-модели. Нужно расширить увеличить до 10 полей. Настроен экспорт товаров из ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки магазина. October CMS (Laravel)

    Техзадание: https://docs.google.com/document/d/18MDE4zUu934PSW1pw1MXG6fPB-cIWPponDhAt-Iu5k0/edit#heading=h.hw76gwd8bh6n  Пункты, выделенные бледно-серым цветом шрифта, уже выполнены, либо их выполнение не требуется.  Просьба в комментарии указать ориентировочные сроки и стоимость по ТЗ.

    Laravel
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Backend (и немного фронта) доработки сайта на Wordpress+woocommerce

    Сайт air-msk. com. Работу необходимо выполнить главным образом над каталогом интернет-магазина, размещённого по адресу /shop. Смотрите ТЗ во вложении.  1. Добавить мультирегиональность (автоматическое определение региона пользователя + возможность ручного выбора), в зависимости от региона отдавать цену ...

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPressWooCommerce
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка новой версии сайта для компании

    Необходима разработка новой версии сайта. Старая безнадёжно устарела, вот она: atom-es. ru. Нужен новый дизайн, также интересует разработка информационного наполнения. Но если дизайном контента вы не занимаетесь — не проблема, поделим задачи между разными исполнителями.  Пример ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Мелкая (очень) доработка сайта на October

    CMS October На сайте выводится такая автособираемая таблица: http://prntscr.com/oa2n4d Ко всем ценам, вписываемым в админке, автоматически добавляется "от .... руб.". Но такое требуется не везде. К примеру, там, где цена "по согласованию", добавлять "от ... руб." не нужно. Требуется: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработки сайта на самописной CMS

    Сайт (url сайта на скрине http://prntscr.com/o983d6 ) на самописной CMS. Нужно выполнить доработки:  1. На десктопах хлебные крошки некликабельны. Нужно исправить. На мобильных такой проблемы нет.  2. На мобильных кнопка "Запись на замер" http://prntscr.com/nke1h8 работает некорректно. Вместо того, что ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать веб-версию калькулятора мебели на заказ

    Компания по изготовлению мебели на заказ пользуется excel-версией калькулятора, которую сложно обновлять. Вот сам калькулятор: [url=https://yadi.sk/d/j5rQhxAIRQL2Qw]https://yadi.sk/d/j5rQhxAIRQL2Qw[/url] (см. вкладку "РАСЧЁТ"), по сути этот файл и есть ТЗ. В связи с этим возникла необходимость перейти на веб-вариант калькулятора. Тезисами обозначу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
it_queen
Ольга 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Мелкая (очень) доработка сайта на October
Замечательный заказчик. Мгновенная оплата. Всем рекомендую!
Спасибо за быстрое решение вопроса!
Ответный отзыв
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Разработать веб-версию калькулятора мебели на заказ
Всё отлично! Рекомендую!
Сергей профессионально подошёл к выполнению заказа. Всегда на связи, в озвученные сроки уложился. Рекомендую
Ответный отзыв