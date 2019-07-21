Необходимо сделать небольшой сайт публикации объявлений пользователей. Админка, ЛК. Если у вас есть основа (на CodeIgniter), то можно использовать ее либо можно мои наработки другого сайта, только там почистить надо будет лишнее.
Разработка новой версии сайта для компании
Необходима разработка новой версии сайта. Старая безнадёжно устарела, вот она: atom-es. ru. Нужен новый дизайн, также интересует разработка информационного наполнения. Но если дизайном контента вы не занимаетесь — не проблема, поделим задачи между разными исполнителями.
Пример того, что хотим:
1) mc.ru (нравится каталог, форма заказа http://prntscr.com/oi10gq), но личный кабинет не нужен, оформление главной можно упростить; не нравится тупизна в прокрутке экранов на главной;
2) dipos.ru — нравится оформление контента (разделов продукции)
3) uni-man.com — нравится скорость работы и простота каталога. Хотя презентабельность страдает, и сайт кажется пустым.
4) utpchel.ru
Ещё немного о нас:
1. Сегмент b2b, оптовая торговля трубами и металлопрокатом.
2. Предполагаемый ход действий посетителя: a) ознакомиться с ассортиментом продукции; b) без затруднений найти желаемое; c) убедиться в достойной репутации компании (возможно видео, фото, отзывы клиентов) и проч.; d) отправить заявку (действие должно быть удобно пользователю) или позвонить.
3. Для кого продукт: a) Менеджеры металлоторгующих компаний; b) Сотрудник служб снабжения предприятий; c) Топ-менеджеры предприятий
Пожелание насчёт платформы: не самописная.
Уточните примерную стоимость работ (можно диапазоном "от-до") и ориентировочные сроки.
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