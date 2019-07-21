Разработка новой версии сайта для компании

Необходима разработка новой версии сайта. Старая безнадёжно устарела, вот она: atom-es. ru. Нужен новый дизайн, также интересует разработка информационного наполнения. Но если дизайном контента вы не занимаетесь — не проблема, поделим задачи между разными исполнителями.

Пример того, что хотим:

1) mc.ru (нравится каталог, форма заказа http://prntscr.com/oi10gq), но личный кабинет не нужен, оформление главной можно упростить; не нравится тупизна в прокрутке экранов на главной;

2) dipos.ru — нравится оформление контента (разделов продукции)

3) uni-man.com — нравится скорость работы и простота каталога. Хотя презентабельность страдает, и сайт кажется пустым.

4) utpchel.ru

Ещё немного о нас:

1. Сегмент b2b, оптовая торговля трубами и металлопрокатом.

2. Предполагаемый ход действий посетителя: a) ознакомиться с ассортиментом продукции; b) без затруднений найти желаемое; c) убедиться в достойной репутации компании (возможно видео, фото, отзывы клиентов) и проч.; d) отправить заявку (действие должно быть удобно пользователю) или позвонить.

3. Для кого продукт: a) Менеджеры металлоторгующих компаний; b) Сотрудник служб снабжения предприятий; c) Топ-менеджеры предприятий

Пожелание насчёт платформы: не самописная.

Уточните примерную стоимость работ (можно диапазоном "от-до") и ориентировочные сроки.