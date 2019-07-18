вот несколько примеров сайта того что нужно сделать https://puzzlegym.pp.ua/ и еще приблизительное ТЗ в приклрепленных файлах. цель получить готовый сайт. также на сайте сделать каталог с качественным картинками с переходом на ...
Копия Лендинга
Нужно скопировать одностраничник и привязать свой телеграм для связи.
Сколтко будет стоитть. И как то вставка правилтных тегов для поиска в гугле.
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