Копия Лендинга с обратной связью

Сейчас прицениваемся только. 1 лендинг на шаблоне, 1 лендинг на конструкторе (на ваш выбор, только укажите название) и по сайтам аналогично (1 на шаблоне, другой на конструкторе) и еще нужен интернет-магазин на Шопифай. Укажите ...