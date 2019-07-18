Здравствуйте, нужно сделать сайт для запуска оnline-offline курсов. Нужны креативные разработчики ;).
Создать сайт лендинг пейдж с привязкой к Merchant Center
вот несколько примеров сайта того что нужно сделать https://puzzlegym.pp.ua/
и еще приблизительное ТЗ в приклрепленных файлах. цель получить готовый сайт. также на сайте сделать каталог с качественным
картинками с переходом на пром юа
ваши предоления и вопросы пишите
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