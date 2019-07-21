Необходимо сделать небольшой сайт публикации объявлений пользователей. Админка, ЛК. Если у вас есть основа (на CodeIgniter), то можно использовать ее либо можно мои наработки другого сайта, только там почистить надо будет лишнее.
Скопировать сайт
Задание простое, скопировать сайт с частичным изменением текста и картинок и закрепить на домен.
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