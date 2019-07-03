Настроить вывод названия по фото/сделать вывод статей

CMS October На сайте выводится такая автособираемая таблица: http://prntscr.com/oa2n4d Ко всем ценам, вписываемым в админке, автоматически добавляется "от .... руб.". Но такое требуется не везде. К примеру, там, где цена "по согласованию", добавлять "от ...