Добрый день на worpress надо сделать вывод статей. и настроить вывод названия в разделе фото под фото (плюс вывод title при наведении, и atl и описание в коде) Заинтересовавшимся ссылку ...
Веб-программирование10 заявок
Закрыт
6 лет назад
Добрый день на worpress надо сделать вывод статей. и настроить вывод названия в разделе фото под фото (плюс вывод title при наведении, и atl и описание в коде) Заинтересовавшимся ссылку ...
интернет-магазин profildoorz тз: 1 – добавить в меню 5 новых разделов (5 новых страниц) 2- настроить формы захвата на определенную почту 3- в карточке товара добавить две кнопки с формами захвата ...