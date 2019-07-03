Требуется доработать rest api на Yii2

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Закрытнет заявок196 просмотров

Ищу грамотного специалиста имеющего опыт написания Yii2 rest full api. Требуется в кратчайшие сроки доработать новые методы апи по ТЗ. 

Основные требование:

— Иметь в портфолио написания Yii2 rest full api.

— Уметь писать swagger документацию анотациями

Пишите пожалуйста сразу в телеграм https://t.me/markmoskalenko

Yii
6 лет назад
it-yes
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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