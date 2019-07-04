Подключение сайта к сбербанк онлайн для оплаты с сайта

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Закрыт2 заявки166 просмотров

Нужно связать сайт с системой оплаты – Сбербанк 

• Сайт разработан на Битрикс – Старт редакция 

• Касса Эвотор 5 / связь через Комтет кассу 

• Эквайринг – Сбербанк 

Важно Соответствие закону 54-ФЗ:

 Т.е. человек проводит оплату по сбербанку онлайн и оплата приходит на кассу, печатается чек.

Общая схема, которую мы хотим (или предложить свою) 

1. Мы на сайте формируем заявку (товары и суммы), просто заявка – товары, имя, телефон 

2. При нажатии кнопки отправить отправляется заявка уходит 

• на почту менеджеру / менеджер сам следит 

• в систему эквайринга 

3. Система эквайринга (Сбербанк) отправляет обратно нам отчет об успешной оплате, в этот момент: 

• Отправляется письмо менеджеру об оплате 

• Данные передаем в модуль Комтет касса, чтоб он сам отправил данные на сервер Комтет 

Если товар не оплачен, ничего не делаем. 

Если разрабатывали что-то подобное, то можете предложить другой вариант. Для нас важно подключение сайта к сбербанку онлайн и выдача чеков клиенту через нашу кассу. 

6 лет назад
BulatFBR
Булат 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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