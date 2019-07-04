Подключение сайта к сбербанк онлайн для оплаты с сайта

Нужно связать сайт с системой оплаты – Сбербанк

• Сайт разработан на Битрикс – Старт редакция

• Касса Эвотор 5 / связь через Комтет кассу

• Эквайринг – Сбербанк

Важно Соответствие закону 54-ФЗ:

Т.е. человек проводит оплату по сбербанку онлайн и оплата приходит на кассу, печатается чек.

Общая схема, которую мы хотим (или предложить свою)

1. Мы на сайте формируем заявку (товары и суммы), просто заявка – товары, имя, телефон

2. При нажатии кнопки отправить отправляется заявка уходит

• на почту менеджеру / менеджер сам следит

• в систему эквайринга

3. Система эквайринга (Сбербанк) отправляет обратно нам отчет об успешной оплате, в этот момент:

• Отправляется письмо менеджеру об оплате

• Данные передаем в модуль Комтет касса, чтоб он сам отправил данные на сервер Комтет

Если товар не оплачен, ничего не делаем.

Если разрабатывали что-то подобное, то можете предложить другой вариант. Для нас важно подключение сайта к сбербанку онлайн и выдача чеков клиенту через нашу кассу.