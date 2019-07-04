Ищу разработчика на проект по типу https://uremont.com Все действия в ЛК происходят без перезагрузок страниц, все в реальном времени. Например, пользователь отправил заявку - она сразу у сервиса в лк отобразилась. Верстка готова. ...
Подключение сайта к сбербанк онлайн для оплаты с сайта
Нужно связать сайт с системой оплаты – Сбербанк
• Сайт разработан на Битрикс – Старт редакция
• Касса Эвотор 5 / связь через Комтет кассу
• Эквайринг – Сбербанк
Важно Соответствие закону 54-ФЗ:
Т.е. человек проводит оплату по сбербанку онлайн и оплата приходит на кассу, печатается чек.
Общая схема, которую мы хотим (или предложить свою)
1. Мы на сайте формируем заявку (товары и суммы), просто заявка – товары, имя, телефон
2. При нажатии кнопки отправить отправляется заявка уходит
• на почту менеджеру / менеджер сам следит
• в систему эквайринга
3. Система эквайринга (Сбербанк) отправляет обратно нам отчет об успешной оплате, в этот момент:
• Отправляется письмо менеджеру об оплате
• Данные передаем в модуль Комтет касса, чтоб он сам отправил данные на сервер Комтет
Если товар не оплачен, ничего не делаем.
Если разрабатывали что-то подобное, то можете предложить другой вариант. Для нас важно подключение сайта к сбербанку онлайн и выдача чеков клиенту через нашу кассу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование32 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $2500
Требуется: разработать юзер интерфейс для финтех проекта. Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить совещания вживую) Уровень: ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен парсер, который будет выводить ссылки всех платных игр и приложений с Google Play начиная с самых новых. Необходимо реализовать так, чтобы по нажатию кнопки список пополнялся свежими играми.Завершен6 лет назад
Скрипт выдает ошибки под php 7 Не может подключится к MySQL, возможно есть и другие ошибки с php7 скрипт в приложенииЗавершен6 лет назад
Есть сайт https://clck.ru/GuebD , на этом сайте большая база приложений для андроид смартфонов. На каждой странице полной записи имеется ссылка на google play, какие-то из этих приложений уже не доступны в официальной площадке. ...Завершен6 лет назад
Требуется доработка модуля фильтра brainy-filter для совместимости с модулем "Серии товаров" или возможно установка другого модуля фильтра по параметрам подробнее в комментарияхВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Все описано во вложенных файлах. Решить только технические задачи. Баннер для сайта готов. Размерную матрицу делает наш дизайнер Так же нужно добавить личный кабинет. Сайт на opencart.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на вебасист, нужно подключить https://dadata.ru/api/ Пишем стоимость и срокиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Приветствую! Необходимо разработать элементарную ERP для транспортной компании на PHP. Предпочтение фреймворку Laravel Админка LTE. Нужна интеграция с 1С (программист есть). Работы на пару-тройку дней. Одна проблема - сервер ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Тех Задание.:На платформе СS-CART Multivendor, это маркет-плейс. Доработать процесс добавление товаров на витрину а именно: поставить кнопки вкл/выкл для не нужных полей формы, в момент добавление товара. Если Администратор включает, (vendor) Продавец может заполнять эти ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад