Необходимо написать 8 произвольных вакансий для раздела Java (4 на русском и 4 на украинском языке). Название всех вакансий должны отличаться. Текст вакансии должен быть логичный и правдоподобный. Допустим копирайт и рерайт. Уникальность текста не должна быть ниже 90%. Объем каждой вакансии должен быть разным (от 1 000 до 3 000 символов). Общий объем задания должен быть не меньше 16 000 символов. Каждая вакансия должна быть выполнена по шаблону, который прикреплен к заданию. Примеры вакансий тут https://jobs.dou.ua/vacancies/?category=Java