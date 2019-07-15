Статьи на музыкальную тематику для Дзен канала

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Закрыт26 заявок287 просмотров

На постоянной основе требуются 3 человека для написание статей и новостей на музыкальную тематику для Дзен канала.

Требования к статьям:

Грамотность в написании

Количество символов от 5000 ( Без пробелов)

Соблюдение всех правил в написании статей, знаки препинания и обзацы.

Цена договорная.

Оплата на любые электронные кошельки.

Написание статей
6 лет назад
pahademidov34
Павел 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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