Видео и текст отзывы

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Закрыт6 заявок399 просмотров

Требуется написать текст отзыва в формате интервью.(около 2000 символов)

Плюс записать видео отзыв о прохождении курса.

Курс - "курс копирайта с нуля".

6 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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