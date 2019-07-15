Написать о том как дома завести мальков осетра и форели и растить их

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка307 просмотров

Растить чтобы употребить в пищу.

Как купить 2 аквариума, 1 для форели, 1 для стерляди и как для каждого делать нужную температуру для роста и автоподкорм (не с технической стороны, а с зоологической)

все от А до Я - устройство аквариума, какую воду брать с какмими параметрами, завод малька, температура, корм, итд итп

Заранее все изучить и дать сслыки на авторитетные источники.

150р за 1000 ЗБП, оплата только через BarterCoin, оттуда самовыводите в кеш. Смотрите что за система, жалобы не нее не принмиаются, она такая какая есть.

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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