Написать о том как дома завести мальков осетра и форели и растить их

Растить чтобы употребить в пищу.

Как купить 2 аквариума, 1 для форели, 1 для стерляди и как для каждого делать нужную температуру для роста и автоподкорм (не с технической стороны, а с зоологической)

все от А до Я - устройство аквариума, какую воду брать с какмими параметрами, завод малька, температура, корм, итд итп

Заранее все изучить и дать сслыки на авторитетные источники.

150р за 1000 ЗБП, оплата только через BarterCoin, оттуда самовыводите в кеш. Смотрите что за система, жалобы не нее не принмиаются, она такая какая есть.