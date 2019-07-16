Ищу 1-2 копирайтеров для написания коротких описаний к видео роликам на проект тематики 18+. Заголовок и описание на 500-600 симв. Оплата - 0.5$ за 1 шт (1$ за 1000 символов б/пробелов). Требуется за месяц выполнить ...
Информационная статья "как сделать": электрика, столярное дело, DIY
Для личного блога ищу автора специалиста любой из областей:
- электрика
- отопление и др. инженерные сети (водоснабжение, вентиляция, умный дом)
- садовый инструмент
- электроинструмент
- станки
- деревообработка в целом
Ищу именно человека, который очень хорошо разбирается в теме не по SEOшным статьям из интернет, а может написать действительно полезный материал - поделиться опытом и знаниями. Знает forum.woodtools , и forumhouse.
Оплачу тестовое задание.
Необходимо написание серии статей в одной (или нескольких) областей.
Обязательный фото подбор, в идеале свои фото (оплата оговаривается отдельно).
Логичная структура текста: проблема (цель) - теория (справочная информация) - решение (практика) - итог .
Использование - оглавление, таблицы, списки.
Суть статей:
- как отремонтировать
- как произвести монтаж / сборку
- как использовать - твики-хаки
- как проектировать
например " как установить розетку в панельном доме" , "чем отличаются пилки для лобзиков", "схемы установки противопожарных УЗО" , "смазки для электроинструмента" , "обзор ЧПУ фрезеров из Поднебесной"
Статья должна быть компетентной, с хорошей проработкой материала - халява копипастом не пройдет.
От вас жду указания комфортной цены за вашу работу, в двух словах о компетентности в областях, и что вы готовы написать
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Копирайтинг47 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, друзья! Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статьи на блог на тематику ВКонтакте. Объем статьи 5000-8000 збп. Оплата 60 рублей за 1000 знаков без пробелов.Копирайтинг20 заявокЗакрыт6 лет назад
Внимание! Основное требование к заданию - знание тематики и глубокое погружение в информацию источника. Сайт является официальным представителем и требования к экспертности текстов очень высокие. Текст будут вычитывать профильные специалисты, потому если сомневаетесь лучше за ...Копирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
Внимание! Основное требование к заданию - знание тематики и глубокое погружение в информацию источника. Сайт является официальным представителем и требования к экспертности текстов очень высокие. Текст будут вычитывать профильные специалисты, потому если сомневаетесь лучше за работу ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $2
Тексты для страниц категорий сайта - ювелирного магазина.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $2
Работа для исполнителей из Украины, пользователей мобильный на платформе iOS. Необходимо скачать мобильное приложение, поюзать несколько минут, после перейти в Ап стор оценить и написать отзыв. Перед началом работы ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется качественный копирайтер для написания статей, текстов на сайт тематики алмазная резка, алмазное сверление. Уникальность текстов 90%. Тексты должны быть качественные, структурированные и т.п. Только копирайт, никаких кривых подборов синонимов. От ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $3
Написание текста (около 150 слов) или проверка уже готового текста для публикаций в инстограм.Копирайтинг31 заявкаЗакрыт6 лет назад
необходимо написать не сложный html код для тильды . пример сайта https://wowhunter.ru , в основном мобильная версияКопирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Растить чтобы употребить в пищу. Как купить 2 аквариума, 1 для форели, 1 для стерляди и как для каждого делать нужную температуру для роста и автоподкорм (не с технической стороны, а с ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад