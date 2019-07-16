Информационная статья "как сделать": электрика, столярное дело, DIY

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок255 просмотров

Для личного блога ищу автора специалиста любой из областей:

- электрика

- отопление и др. инженерные сети (водоснабжение, вентиляция, умный дом)

- садовый инструмент

- электроинструмент

- станки

- деревообработка в целом

Ищу именно человека, который очень хорошо разбирается в теме не по SEOшным статьям из интернет, а может написать действительно полезный материал - поделиться опытом и знаниями.  Знает forum.woodtools , и forumhouse.

Оплачу тестовое задание.

Необходимо написание серии статей в одной (или нескольких) областей. 

Обязательный фото подбор, в идеале свои фото (оплата оговаривается отдельно).

Логичная структура текста: проблема (цель) - теория (справочная информация) - решение (практика) - итог .

Использование - оглавление, таблицы, списки. 

Суть статей: 

- как отремонтировать

- как произвести монтаж / сборку

- как использовать - твики-хаки

- как проектировать

например " как установить розетку в панельном доме" , "чем отличаются пилки для лобзиков",  "схемы установки противопожарных УЗО" , "смазки для электроинструмента" , "обзор ЧПУ фрезеров из Поднебесной" 

Статья должна быть компетентной, с хорошей проработкой материала - халява копипастом не пройдет. 

От вас жду указания комфортной цены за вашу работу,  в двух словах о компетентности в областях, и что вы готовы написать  

Написание статей
6 лет назад
centaur
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Заголовки и описания к видео роликам

    $1000

    Ищу 1-2 копирайтеров для написания коротких описаний к видео роликам на проект тематики 18+. Заголовок и описание на 500-600 симв. Оплата - 0.5$ за 1 шт (1$ за 1000 символов б/пробелов). Требуется за месяц выполнить ...

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется копирайтер на тему Вконтакте

    Добрый день, друзья! Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статьи на блог на тематику ВКонтакте. Объем статьи 5000-8000 збп. Оплата 60 рублей за 1000 знаков без пробелов.

    Написание статей
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайт на строительную тематику №2

    Внимание! Основное требование к заданию - знание тематики и глубокое погружение в информацию источника. Сайт является официальным представителем и требования к экспертности текстов очень высокие. Текст будут вычитывать профильные специалисты, потому если сомневаетесь лучше за ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайт на строительную тематику

    Внимание! Основное требование к заданию - знание тематики и глубокое погружение в информацию источника. Сайт является официальным представителем и требования к экспертности текстов очень высокие. Текст будут вычитывать профильные специалисты, потому если сомневаетесь лучше за работу ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать отзыв о мобильном приложении и оценить его

    $2

    Работа для исполнителей из Украины, пользователей мобильный на платформе iOS. Необходимо скачать мобильное приложение, поюзать несколько минут, после перейти в Ап стор оценить и написать отзыв.  Перед началом работы ...

    iOS
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется копирайтер (алмазная резка и т.п.)

    Требуется качественный копирайтер для написания статей, текстов на сайт тематики алмазная резка, алмазное сверление. Уникальность текстов 90%. Тексты должны быть качественные, структурированные и т.п. Только копирайт, никаких кривых подборов синонимов. От ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Копирайтинг

    $3

    Написание текста (около 150 слов) или проверка уже готового текста для публикаций в инстограм.

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать о том как дома завести мальков осетра и форели и растить их

    $50

    Растить чтобы употребить в пищу. Как купить 2 аквариума, 1 для форели, 1 для стерляди и как для каждого делать нужную температуру для роста и автоподкорм (не с технической стороны, а с ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад