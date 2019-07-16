Информационная статья "как сделать": электрика, столярное дело, DIY

Для личного блога ищу автора специалиста любой из областей:

- электрика

- отопление и др. инженерные сети (водоснабжение, вентиляция, умный дом)

- садовый инструмент

- электроинструмент

- станки

- деревообработка в целом

Ищу именно человека, который очень хорошо разбирается в теме не по SEOшным статьям из интернет, а может написать действительно полезный материал - поделиться опытом и знаниями. Знает forum.woodtools , и forumhouse.

Оплачу тестовое задание.

Необходимо написание серии статей в одной (или нескольких) областей.

Обязательный фото подбор, в идеале свои фото (оплата оговаривается отдельно).

Логичная структура текста: проблема (цель) - теория (справочная информация) - решение (практика) - итог .

Использование - оглавление, таблицы, списки.

Суть статей:

- как отремонтировать

- как произвести монтаж / сборку

- как использовать - твики-хаки

- как проектировать

например " как установить розетку в панельном доме" , "чем отличаются пилки для лобзиков", "схемы установки противопожарных УЗО" , "смазки для электроинструмента" , "обзор ЧПУ фрезеров из Поднебесной"

Статья должна быть компетентной, с хорошей проработкой материала - халява копипастом не пройдет.

От вас жду указания комфортной цены за вашу работу, в двух словах о компетентности в областях, и что вы готовы написать