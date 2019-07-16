Ищу 1-2 копирайтеров для написания коротких описаний к видео роликам на проект тематики 18+. Заголовок и описание на 500-600 симв. Оплата - 0.5$ за 1 шт (1$ за 1000 символов б/пробелов). Требуется за месяц выполнить ...
Копирайт на строительную тематику №2
Внимание! Основное требование к заданию - знание тематики и глубокое погружение в информацию источника. Сайт является официальным представителем и требования к экспертности текстов очень высокие. Текст будут вычитывать профильные специалисты, потому если сомневаетесь лучше за работу не браться. В случае успешного выполнения задания с минимальным количеством правок со стороны клиента, рассчитываем на постоянное сотрудничество.
Тема: Конструктивная огнезащита деревянных и металлических конструкций
Сайт клиента: https://www.promat.ua/ru-RU
Написать уникальную статью объемом 7000 символов для раздела популярных материалов.
Первый абзац текста должен начинаться со слов: “конструктивная огнезащита - это” содержать определение этого термина.
Текст должен содержать не менее 5-ти маркированных / нумерованных списка.
Текст должен быть разбит на абзацы с подзаголовками.
Огранично внедрить в текст ключи (в точном вхождении), особенно в подзаголовках.
Ключевые слова
конструктивная огнезащита - точное вхождение
конструктивная огнезащита металлоконструкций - 2 точных вхождения
конструктивная огнезащита деревянных конструкций - 2 точных вхождения
конструктивная огнезащита металлических конструкций - 2 точных вхождения
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