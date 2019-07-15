Написать отзыв о мобильном приложении и оценить его

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок299 просмотров

Работа для исполнителей из Украины, пользователей мобильный на платформе iOS.

Необходимо скачать мобильное приложение, поюзать несколько минут, после перейти в Ап стор оценить и написать отзыв. 

Перед началом работы нужно будет выполнить небольшое тестовое задание, которое подтвердит, что ваш Apple ID украинский. 

iOS
6 лет назад
Kateryna_Lakno
35 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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