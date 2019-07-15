Ищу 1-2 копирайтеров для написания коротких описаний к видео роликам на проект тематики 18+. Заголовок и описание на 500-600 симв. Оплата - 0.5$ за 1 шт (1$ за 1000 символов б/пробелов). Требуется за месяц выполнить ...
Нужен SEO копирайтер
Тексты для страниц категорий сайта - ювелирного магазина.
Заявки фрилансеров
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