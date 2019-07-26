Для личного блога ищу автора специалиста любой из областей: - электрика - отопление и др. инженерные сети (водоснабжение, вентиляция, умный дом) - садовый инструмент - электроинструмент - станки - ...
Нужен текст на основные разделы сайта
Написать текст для 16 основных разделов сайта, ТЗ уже скидывал в личку оно уже полностью готово.
По срокам пожалуйста не затягивайте, оптимально за неделю.
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