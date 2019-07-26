Нужен текст на основные разделы сайта

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Завершен6 заявок274 просмотра

Написать текст для 16 основных разделов сайта, ТЗ уже скидывал в личку оно уже полностью готово. 

По срокам пожалуйста не затягивайте, оптимально за неделю. 

6 лет назад
Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
16 часов назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$80
7 дней
Escrow
Все хорошо, как всегда. Только по срокам получилась небольшая задержка, что не так критично, ведь качество на уровне. Спасибо за работу.
Все идеально, быстрая проверка, оплата. Спасибо за интересный заказ!

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад

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