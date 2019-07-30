Создать и прокачать 10 аккаунтов google

Нужно создать 10 аккаунтов google.

Зарегистрировать их в Местных экспертах google https://maps.google.com/localguides/signup?hl=ru

И прокачать их до 4го уровня (т.е. оставить достаточное количество отзывов на картах). Подробнее об уровнях и баллах тут https://support.google.com/local-guides/answer/6225851?hl=ru

На выходе 10 аккаунтов 4го уровня с нормальной историей отзывов.

P.S. отзывы от этих аккаунтов нужно оставлять максимально естественные (не "не был" или "ок"). По киеву и области.

Оплата по факту или БС.