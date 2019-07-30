Создать и прокачать 10 аккаунтов google

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки241 просмотр

Нужно создать 10 аккаунтов google.

Зарегистрировать их в Местных экспертах google https://maps.google.com/localguides/signup?hl=ru

И прокачать их до 4го уровня (т.е. оставить достаточное количество отзывов на картах). Подробнее об уровнях и баллах тут https://support.google.com/local-guides/answer/6225851?hl=ru

На выходе 10 аккаунтов 4го уровня с нормальной историей отзывов.

P.S. отзывы от этих аккаунтов нужно оставлять максимально естественные (не "не был" или "ок"). По киеву и области.

Оплата по факту или БС.

6 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Задача была выполнена быстро в указанные сроки. Отличный исполнитель, всегда на связи. Рекомендую!
Отличный заказчик! Постановка задачи четкая, оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Информационная статья "как сделать": электрика, столярное дело, DIY

    Для личного блога ищу автора специалиста любой из областей: - электрика - отопление и др. инженерные сети (водоснабжение, вентиляция, умный дом) - садовый инструмент - электроинструмент - станки - ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Заголовки и описания к видео роликам

    $1000

    Ищу 1-2 копирайтеров для написания коротких описаний к видео роликам на проект тематики 18+. Заголовок и описание на 500-600 симв. Оплата - 0.5$ за 1 шт (1$ за 1000 символов б/пробелов). Требуется за месяц выполнить ...

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайт, описания для категорий интернет-магазина запчастей быт. тех.

    Добрый день! Ищу копирайтера для написания ~100 (возможно будет больше) описаний категорий интернет-магазина запчастей бытовой техники. Пример таких страниц: https://elzip.ru/category/stiralnye-mashiny/amortizatory/ Каждое описание будет от 500 до 1500 символов. С небольшим количеством ключевых фраз (1-5 ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется копирайтер на тему Вконтакте

    Добрый день, друзья! Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статьи на блог на тематику ВКонтакте. Объем статьи 5000-8000 збп. Оплата 60 рублей за 1000 знаков без пробелов.

    Написание статей
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайт на строительную тематику №2

    Внимание! Основное требование к заданию - знание тематики и глубокое погружение в информацию источника. Сайт является официальным представителем и требования к экспертности текстов очень высокие. Текст будут вычитывать профильные специалисты, потому если сомневаетесь лучше за ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайт на строительную тематику

    Внимание! Основное требование к заданию - знание тематики и глубокое погружение в информацию источника. Сайт является официальным представителем и требования к экспертности текстов очень высокие. Текст будут вычитывать профильные специалисты, потому если сомневаетесь лучше за работу ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать отзыв о мобильном приложении и оценить его

    $2

    Работа для исполнителей из Украины, пользователей мобильный на платформе iOS. Необходимо скачать мобильное приложение, поюзать несколько минут, после перейти в Ап стор оценить и написать отзыв.  Перед началом работы ...

    iOS
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется копирайтер (алмазная резка и т.п.)

    Требуется качественный копирайтер для написания статей, текстов на сайт тематики алмазная резка, алмазное сверление. Уникальность текстов 90%. Тексты должны быть качественные, структурированные и т.п. Только копирайт, никаких кривых подборов синонимов. От ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Копирайтинг

    $3

    Написание текста (около 150 слов) или проверка уже готового текста для публикаций в инстограм.

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад