5 текстов-статей на гаражную тематику

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок276 просмотров

Заказ для сайта https://clck.ru/H6uWi

Требования: 

- объём 1500 символов

- один или два подзаголовка

- один или два списка (перечня)

- специальных ключевых слов нет

- обычный «человеческий» язык повествования. НЕ использовать seo-конструкции, напр., "... качественный гараж, купить который можно недорого..."

Темы статей:

1. Какие бывают гаражи для авто — разновидности, плюсы и минусы каждого типа

2. Гараж-пенал и гараж-ракушка — в чём отличия?

3. Плюсы и минусы гаражей из профнастила

4. Хозблоки и сараи для дачного участка: какой материал выбрать?

5. Как правильно залить фундамент под будущий гараж .

Сроки: 

К утру понедельника 22.07 всё должно быть на почте.

Оплата: 

500 рублей после проверки.

Задание тестовое, для поиска исполнителя на постоянные заказы для веб-студии.

6 лет назад
ikvel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ratmir2013
Ратмир 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$7
1 день
Escrow
Быстро. Чётко. В полном соответствии с поставленным заданием. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ratmir2013
Ратмир 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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