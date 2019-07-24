5 текстов-статей на гаражную тематику

Заказ для сайта https://clck.ru/H6uWi

Требования:

- объём 1500 символов

- один или два подзаголовка

- один или два списка (перечня)

- специальных ключевых слов нет

- обычный «человеческий» язык повествования. НЕ использовать seo-конструкции, напр., "... качественный гараж, купить который можно недорого..."

Темы статей:

1. Какие бывают гаражи для авто — разновидности, плюсы и минусы каждого типа

2. Гараж-пенал и гараж-ракушка — в чём отличия?

3. Плюсы и минусы гаражей из профнастила

4. Хозблоки и сараи для дачного участка: какой материал выбрать?

5. Как правильно залить фундамент под будущий гараж .

Сроки:

К утру понедельника 22.07 всё должно быть на почте.

Оплата:

500 рублей после проверки.

Задание тестовое, для поиска исполнителя на постоянные заказы для веб-студии.