Написать ТЗ на английском языке

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Завершен4 заявки456 просмотров

Требуется написать небольшое ТЗ на английском языке по шаблону https://drive.google.com/file/d/0B4jiRVedVjupUXpXeVJTNkduM3lVQlEzZGRxNHotb2pGc1Nr/view

От меня будет краткий список задач 5-10, нужно их красиво описать - налить по больше воды чтобы объемнее смотрелось :)

6 лет назад
belomor777
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад
$10
1 день
Заказ на составление технического задания на английском языке выполнен качественно и в срок!
Отличный заказчик, четко поставленная задача, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад

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