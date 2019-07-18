Необходимо написать качественный текст для людей, который будет оптимизирован под тз, написанное сео специалистом.
Написать продающий текст о продаже свайно-винтовых фундаментов
Знакомство с компанией. Расположение – главная страница.
Задача:
Требуется написать толковый текст для сайта по производству винтовых свай, продаже и установке свайно-винтовых фундаментов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, придерживаясь данных ограничений:
1. Уникальность: не менее 95% по advego.ru
2. Тошнотность: академическая тошнота документа не более 7-8% по advego.ru
3. Отсутствие грамматических и орфографических ошибок
4. Литературный стиль
5. Объем: 3000 – 3500
Статья должна цеплять клиента, чтобы он понял - я хочу сделать заказ именно тут, здесь действительно работают профи.
6. Экспертность и полезность: Используйте слова и термины присущие данной тематике
7. Читабельность: Текст должен состоять из абзацев и подзаголовков для легкого чтения, которые должны быть с оконченной мыслью.
Используйте подзаголовки и абзацы по формуле: "Каждые 2-3 предложения абзац, каждые 2-3 абзаца - подзаголовок".
8. Текст должен быть написан от имени компании.
9. Цель текста: Продать услугу и создать впечатление у клиента, что у нас лучшее по качеству и самое выгодное предложение на рынке. Зацепить читателя, чтобы он понял, что заказывает у профи
10. Чего не должно быть в тексте: Не использовать шаблонные выражения вроде «На сегодняшний день...», «Как известно...», «Вне всякого сомнения» и пр.
11. Ключи
Статья будет использована для SEO – продвижения, поэтому просьба строго придерживаться данных правил.
Вписать ключи в название, подзаголовки и текст не менее 5 вхождений согласно вот этим правилам https://moytop.com/prodvizhenie-sajtov/4-2/seo-teksty..
Ключевые слова:
производство свай
свайный завод
монтаж сваи
винтовые сваи купить
сваи цена
установка свай
сваи для фундамента
Равномерное распределение запросов по тексту. Каждый ключ в тексте выделить жирным курсивом.
Примеры статей:
https://www.1metallobaza.ru/catalog/vintovye-svai
План текста:
1. Вступление
Рассказ о компании и услуге
2. Основной посыл
Для чего клиенту заказывать фундаменты именно на винтовых сваях и рассказать все положительные стороны
3. Заключение
Почему нужно заказывать у нас и чем мы лучше остальных, используя преимущества
+ Свои завод по производству
+ Самые выгодные цены на рынке
+ Надёжная установка
+ Пробное бурение
+ Быстрый расчет и установка
Заявки фрилансеров
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