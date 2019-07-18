Написать продающий текст о продаже свайно-винтовых фундаментов

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Закрыт5 заявок220 просмотров

Знакомство с компанией. Расположение – главная страница. 

Задача: 

Требуется написать толковый текст для сайта по производству винтовых свай, продаже и установке свайно-винтовых фундаментов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, придерживаясь данных ограничений: 

1. Уникальность: не менее 95% по advego.ru 

2. Тошнотность: академическая тошнота документа не более 7-8% по advego.ru 

3. Отсутствие грамматических и орфографических ошибок 

4. Литературный стиль 

5. Объем: 3000 – 3500 

Статья должна цеплять клиента, чтобы он понял - я хочу сделать заказ именно тут, здесь действительно работают профи. 

6. Экспертность и полезность: Используйте слова и термины присущие данной тематике 

7. Читабельность: Текст должен состоять из абзацев и подзаголовков для легкого чтения, которые должны быть с оконченной мыслью. 

Используйте подзаголовки и абзацы по формуле: "Каждые 2-3 предложения абзац, каждые 2-3 абзаца - подзаголовок". 

8. Текст должен быть написан от имени компании. 

9. Цель текста: Продать услугу и создать впечатление у клиента, что у нас лучшее по качеству и самое выгодное предложение на рынке. Зацепить читателя, чтобы он понял, что заказывает у профи 

10. Чего не должно быть в тексте: Не использовать шаблонные выражения вроде «На сегодняшний день...», «Как известно...», «Вне всякого сомнения» и пр. 

11. Ключи 

Статья будет использована для SEO – продвижения, поэтому просьба строго придерживаться данных правил. 

Вписать ключи в название, подзаголовки и текст не менее 5 вхождений согласно вот этим правилам https://moytop.com/prodvizhenie-sajtov/4-2/seo-teksty.. 

Ключевые слова: 

производство свай 

свайный завод 

монтаж сваи 

винтовые сваи купить 

сваи цена 

установка свай 

сваи для фундамента 

Равномерное распределение запросов по тексту. Каждый ключ в тексте выделить жирным курсивом. 

Примеры статей: 

http://www.domsvai.ru 

https://www.1metallobaza.ru/catalog/vintovye-svai 

План текста: 

1. Вступление 

Рассказ о компании и услуге 

2. Основной посыл 

Для чего клиенту заказывать фундаменты именно на винтовых сваях и рассказать все положительные стороны 

3. Заключение 

Почему нужно заказывать у нас и чем мы лучше остальных, используя преимущества 

+ Свои завод по производству 

+ Самые выгодные цены на рынке 

+ Надёжная установка 

+ Пробное бурение 

+ Быстрый расчет и установка

 

6 лет назад
ivanz1998
Иван 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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