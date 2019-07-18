Написать продающий текст о продаже свайно-винтовых фундаментов

Знакомство с компанией. Расположение – главная страница.

Задача:

Требуется написать толковый текст для сайта по производству винтовых свай, продаже и установке свайно-винтовых фундаментов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, придерживаясь данных ограничений:

1. Уникальность: не менее 95% по advego.ru

2. Тошнотность: академическая тошнота документа не более 7-8% по advego.ru

3. Отсутствие грамматических и орфографических ошибок

4. Литературный стиль

5. Объем: 3000 – 3500

Статья должна цеплять клиента, чтобы он понял - я хочу сделать заказ именно тут, здесь действительно работают профи.

6. Экспертность и полезность: Используйте слова и термины присущие данной тематике

7. Читабельность: Текст должен состоять из абзацев и подзаголовков для легкого чтения, которые должны быть с оконченной мыслью.

Используйте подзаголовки и абзацы по формуле: "Каждые 2-3 предложения абзац, каждые 2-3 абзаца - подзаголовок".

8. Текст должен быть написан от имени компании.

9. Цель текста: Продать услугу и создать впечатление у клиента, что у нас лучшее по качеству и самое выгодное предложение на рынке. Зацепить читателя, чтобы он понял, что заказывает у профи

10. Чего не должно быть в тексте: Не использовать шаблонные выражения вроде «На сегодняшний день...», «Как известно...», «Вне всякого сомнения» и пр.

11. Ключи

Статья будет использована для SEO – продвижения, поэтому просьба строго придерживаться данных правил.

Вписать ключи в название, подзаголовки и текст не менее 5 вхождений согласно вот этим правилам https://moytop.com/prodvizhenie-sajtov/4-2/seo-teksty..

Ключевые слова:

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Равномерное распределение запросов по тексту. Каждый ключ в тексте выделить жирным курсивом.

Примеры статей:

http://www.domsvai.ru

https://www.1metallobaza.ru/catalog/vintovye-svai

План текста:

1. Вступление

Рассказ о компании и услуге

2. Основной посыл

Для чего клиенту заказывать фундаменты именно на винтовых сваях и рассказать все положительные стороны

3. Заключение

Почему нужно заказывать у нас и чем мы лучше остальных, используя преимущества

+ Свои завод по производству

+ Самые выгодные цены на рынке

+ Надёжная установка

+ Пробное бурение

+ Быстрый расчет и установка