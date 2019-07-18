Копирайт текстов для сайта проекта Управленческого консалтинга

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок231 просмотр

Здравствуйте.

Мне нужен копирайтер для написания текстов на сайт.

Некоторые тексты написаны и требуется корректировка, некоторые нужно написать. Также в рамках проекта буде много статей.

Во вложении ТЗ.

Просьба оценить и сообщить о возможности сотрудничества.

Спасибо.

С уважением, Кирилл

6 лет назад
guest_15634834881112
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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