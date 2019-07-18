Написать продающий текст

Здравствуйте! Я занимаюсь арендой шатров, столов, стульев. посудой, оборудованием доя организации мероприятий, а также проведением выездных мероприятий, кейтеринг. Надо написать текст, как это сейчас удобно и современно, возможно выгодно. Текст будет размещён в соцсетях. Лучьше небольшой, но информативный. Иван Николаевич