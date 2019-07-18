Необходимо написать качественный текст для людей, который будет оптимизирован под тз, написанное сео специалистом.
Написать продающий текст
Здравствуйте! Я занимаюсь арендой шатров, столов, стульев. посудой, оборудованием доя организации мероприятий, а также проведением выездных мероприятий, кейтеринг. Надо написать текст, как это сейчас удобно и современно, возможно выгодно. Текст будет размещён в соцсетях. Лучьше небольшой, но информативный. Иван Николаевич
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