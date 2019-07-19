Обзор каппера (продавца прогнозов на спорт)

Необходимо написать обзор каппера.

Исключительно для людей, которые понимают в спортивных ставках и букмекерах. У вас должны быть примеры текстов на эту тематику.

Оплата 1$ за 1000 знаков, на WNZ. Подробное задание с примером в прикрепленном файле pdf. Всем хорошего дня.