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Закрыт22 заявки329 просмотров

Необходимо вычитать каталог по средствам защиты растений (пестициды) на наличие грамматических и пунктуационных ошибок. Каталог формата А4 , 70 стр.

6 лет назад
garmatova
Елена 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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