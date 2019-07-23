Нужно написать шаблонный текст

Здравствуйте, ищу человека, который сможет по ТЗ сделать не просто текст, а шаблон.

Суть шаблона в том, чтобы из текста с помощью различных синонимов и формулировок сделать множество разных вариантов.

Пример ТЗ покажу исполнителю.

Если у вас есть подобный опыт, покажите примеры. Если опыта нет, но хотите попробовать сделать, тоже рассмотрю вашу кандидатуру, присылайте примеры обычных текстов.

Цену предлагайте за 1000 ЗБП готового текста. Это важно понимать, шаблон может быть на 25к ЗБП, а генерированный текст на 7к. Программа для генерации показывает среднюю длину строки готовых текстов, по ней и будет оплата.

Прогнозируемый объем шаблона до 6000 ЗБП

Важное примечание: есть ТЗ с ключами, по нему нужно написать сначала текст, а уже затем добавить синонимы.

Спасибо!