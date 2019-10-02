Требуется копирайтер для написания серии статей о мотоциклах, скутерах

Здравствуйте друзья.

Ищу ответственного копирайтера для написания интересных и полезных статей на блог о мотоциклах, скутерах, мопедах.

Откликнитесь, пожалуйста, те, кто разбирается лично в мототехнике, имеет опыт вождения или обслуживания.

Оплата 50 - 60 рублей за 1000 знаков. В дальнейшем больше в зависимости от качества ваших статей.

Обсудим детали и ТЗ в личной переписке.

Спасибо! Жду ваших предложений.