Требуется копирайтер для написания серии статей о мотоциклах, скутерах

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок467 просмотров

Здравствуйте друзья.

Ищу ответственного копирайтера для написания интересных и полезных статей на блог о мотоциклах, скутерах, мопедах. 

Откликнитесь, пожалуйста, те, кто разбирается лично в мототехнике, имеет опыт вождения или обслуживания.

Оплата 50 - 60 рублей за 1000 знаков. В дальнейшем больше в зависимости от качества ваших статей.

Обсудим детали и ТЗ в личной переписке.

Спасибо! Жду ваших предложений.

Написание статей
6 лет назад
vk7575
59 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

full80
44 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$2
2 дня
Escrow
Всегда на связи. Статья полезная, интересная, написана в срок. Рекомендую.
Хороший заказчик, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

full80
44 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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