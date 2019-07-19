Копирайт, тематика игровая

В общем, тз нету подробного, ну могу объяснить что нужно, мы щас заканчиваем дизайн торговой игровой площадки, нужно проработать текста на каждой странице, важно что бы они были уникальными и подготовленные под сео, полностью все надписи, долгосрочное сотрудничество, прощу связаться со мной в телеграм.