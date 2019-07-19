Нужно написать тексты согласно ТЗ сео-специалиста медицинская тематика. Оплата выполненного ТЗ по тарифу 1,2$ за 1000 символов, при условии что текст читаем написан для людей, нет смысловых и синтаксических ошибок, соответствует требованиям сео-специалистов. ТЗ и более подробная информация ...
Копирайт, тематика игровая
В общем, тз нету подробного, ну могу объяснить что нужно, мы щас заканчиваем дизайн торговой игровой площадки, нужно проработать текста на каждой странице, важно что бы они были уникальными и подготовленные под сео, полностью все надписи, долгосрочное сотрудничество, прощу связаться со мной в телеграм.
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