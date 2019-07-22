Поиск лучших продуктов для последующего написания статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок369 просмотров

Ищу специалиста для сотрудничества на длительный срок. В ваши обязанности будет входить поиск лучших продуктов для составления статей-рейтингов на наш сайт (например "20-ка лучших холодильников", "ТОП-15 лучших автомобильных шин" и т.п.). Важно, чтобы вы могли читать по английски и использовать информацию с англоязычных сайтов для своего ресерча.

Работа удаленная, по таймеру (используем monitask), оплата 180 р/час (или эквивалент в гривнах) прямым переводом на карту (комиссии за перевод на мне, в Украину тоже переводим). Занятость 20-40 часов в неделю (решаете сами сколько, главное, чтобы вы попадали в этот промежуток).

Решение о найме будет приниматься по результатам выполнения вами тестового задания (нужно будет найти лучшие продукты для 4-х рейтингов). Придется потратить час-два, но нам оно необходимо для оценки кандидатов. От качества выполненного теста будет зависеть кого мы возьмем на эту позицию.

Написание статей
6 лет назад
vas_yura
Юрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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