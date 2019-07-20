5 англоязычных текстов по интернет-маркетингу (английский копирайтинг)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки215 просмотров

- Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ;  

- Грамотный английский язык (C1, C2) 

Требования к текстам:  

- Уникальные;  

- Отсутствие воды и мусорных сентенций;  

- Содержательные;  

- Структуированные (маркированные списки, абзацы, подзаголовки, аксиоматика) 

Тематика статей – CPA, арбитраж, партнерские программы (!). 

Количество необходимых статей – 5.  

Темы статей и объем: 

- 100+ TOP Affiliate Programs – Best High Paying Affiliate Programs of 2019 For Online Money Making (20к) 

- 50+ TOP CPA Networks – Best Affiliate Cost Per Action Networks of 2019 For Beginners In Money Making (10к) 

- 50+ TOP Travel Affiliate Programs – Best CPA Travel Networks and Offers of 2019 For Sites and Online Bloggers (20к) 

- 20+ TOP Bitcoin Affiliate Programs – Best Crypto Affiliate Networks of 2019 For Online Money Making (15к) 

- 20+ TOP Binary Options Affiliate Programs – Best High Paying Binary Networks of 2019 For Money Making (10к) 

Объемы большие, качество должно быть на высоте. Пишем с нуля, рерайт мне не нужен.

Ценник – 3-4$ за 1000 знаков.

6 лет назад
Desmoond
Влад 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

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